​Как будут работать спортзалы при карантине: рекомендации Минздрава

В Украине вынесли на общественное обсуждение рекомендации по работе спортивных залов, фитнес-клубов и спортивных площадках во время карантина, в частности во время проведения индивидуальных занятий, разрешается, чтобы один человек находилась на площади 10 квадратных метров.
Об этом говорится в проекте рекомендаций Министерства здравоохранения.
Минздрав рекомендует такие условия работы:
- всем посетителям измерять температуру при входе в заведение;
- проведение групповых и командных занятий лишь предварительной записи;
- на входе разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку)
- во время проведения индивидуальных занятий, разрешается, чтобы один человек находилась на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия – не более одного человека на 5 квадратных метров.
- в зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации. Важно напоминать клиентам о дезинфекции рук и спортивного инвентаря;
- во время работы измерять температуру всем работникам учреждения. Если температура тела более 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и человек к работе не допускается;
На период карантина запрещается:
- использование многоразовых тканевых полотенец;
- функционирование спа-зон и услуг массажа;
- функционирование бассейнов;
- функционирование детских комнат;
- функционирование фитнес-баров;
- проведение групповых занятий для более 10 человек;
- размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;
- проведение групповых занятий, предусматривающие непосредственные физический контакт;
- проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет;
- одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
- выдача многократных полотенец клиентам.
Тренажеры для кардио-тренировок советуют разместить с интервалом не менее 2.5 метра друг от друга, еще важно учитывать количество клиентов, чтобы не допускать скопления в раздевалках и на ресепшене.
Требования к работникам спортивных залов и фитнес-клубов:
- персонал должны обеспечить пятидневным запасом масок и дезинфекторов;
- работники должны иметь маску/респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком;
- также работников должны научить правильно использовать средства защиты и утилизировать их;
- работник должен самоизолироваться в случае появления симптомов респираторного вирусного заболевания.
Требования к уборке помещения:
- дезинфекция поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий;
- проветривания помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривания комнат в течение дня;
- влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены;
- централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.
Рекомендуется отстранить от работы людей, которые находятся в группе риска, тех кто имеет хронические заболевания и работников старше 60 лет.
Ранее “источник” сообщал, что в Киеве, как и по всей Украине, с 22 мая начинается новый этап ослабления мер карантина. С этого дня в столице общественный транспорт будет работать в нормальном режиме.
Отметим, что за сутки, 17 мая, в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения смертельным коронавирусом. В столице за сутки подтвердили 41 новый случай заражения.