​Как будут работать спортзалы при карантине: рекомендации Минздрава

В Украине вынесли на общественное обсуждение рекомендации по работе спортивных залов, фитнес-клубов и спортивных площадках во время карантина, в частности во время проведения индивидуальных занятий, разрешается, чтобы один человек находилась на площади 10 квадратных метров.

Об этом говорится в проекте рекомендаций Министерства здравоохранения.

Минздрав рекомендует такие условия работы:

всем посетителям измерять температуру при входе в заведение;

проведение групповых и командных занятий лишь предварительной записи;

на входе разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку)

во время проведения индивидуальных занятий, разрешается, чтобы один человек находилась на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия – не более одного человека на 5 квадратных метров.

в зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации. Важно напоминать клиентам о дезинфекции рук и спортивного инвентаря;

во время работы измерять температуру всем работникам учреждения. Если температура тела более 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и человек к работе не допускается;

На период карантина запрещается:

использование многоразовых тканевых полотенец;

функционирование спа-зон и услуг массажа;

функционирование бассейнов;

функционирование детских комнат;

функционирование фитнес-баров;

проведение групповых занятий для более 10 человек;

размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;

проведение групповых занятий, предусматривающие непосредственные физический контакт;

проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет;

одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

выдача многократных полотенец клиентам.

Тренажеры для кардио-тренировок советуют разместить с интервалом не менее 2.5 метра друг от друга, еще важно учитывать количество клиентов, чтобы не допускать скопления в раздевалках и на ресепшене.

Требования к работникам спортивных залов и фитнес-клубов:

персонал должны обеспечить пятидневным запасом масок и дезинфекторов;

работники должны иметь маску/респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком;

также работников должны научить правильно использовать средства защиты и утилизировать их;

работник должен самоизолироваться в случае появления симптомов респираторного вирусного заболевания.

Требования к уборке помещения:

дезинфекция поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий;

проветривания помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривания комнат в течение дня;

влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены;

централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.

Рекомендуется отстранить от работы людей, которые находятся в группе риска, тех кто имеет хронические заболевания и работников старше 60 лет.

Ранее “источник” сообщал, что в Киеве, как и по всей Украине, с 22 мая начинается новый этап ослабления мер карантина. С этого дня в столице общественный транспорт будет работать в нормальном режиме.

Отметим, что за сутки, 17 мая, в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения смертельным коронавирусом. В столице за сутки подтвердили 41 новый случай заражения.