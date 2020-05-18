С музыкантами и балетом: как самая богатая певица Украины отмечает 43-летие

Камалия, известная как самая богатая певица в Украине благодаря браку с миллиардером Мохаммадом Захуром, встречает 43 день рождения в условиях карантина. И хотя эпидемия коронавируса вынудила семью несколько умерить размах, роскошная вечеринка все же состоится.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

“Мы запланировали light-вариант ставших привычными для нас вечеринок: соберем всех домашних и около десяти самых близких друзей! Плюс к нам в гости решили наведаться представители ведущих телеканалов Украины. Мне, конечно, приятно такое внимание! – рассказала Камалия журналу Viva! – Они заранее предупреждены о соблюдении всех карантинных мер. В итоге к празднику дополнительно подключатся человек двадцать: технические работники, водители, журналисты, службы доставки кейтеринга, музыканты, балет”.

Певица решила устроить ко дню рождения концерт, посмотреть который смогут не только гости, но и подписчики в социальных сетях.

“Чтобы все получилось на наивысшем уровне, вся предыдущая неделя прошла за репетициями с музыкантами и балетом. Я безумно счастлива, потому что мы не виделись больше двух месяцев. Конечно, пока не получилось всех обнять… Мы четко выдерживаем расстояние, репетируем в масках и перчатках, – рассказала именинница. – Могу сказать, что энергетика от этого ничуть не пострадала. Наоборот: мы так соскучились по полноценным выступлениям! Так что концерт даже в такое нелегкое время получится замечательным”.

В феврале этого года Камалию ограбили в столичном ТРЦ Ocean Plaza. Из кармана исполнительницы мастерски вытащили iPhone последней модели, что зафиксировали камеры наблюдения.

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