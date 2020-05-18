Прокуратура помешала незаконной передаче гражданину РФ земли в Сватовском районе

По результатам рассмотрения искового заявления Старобельскогй местной прокуратуры Луганской области пресечено выбытие из государственной собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 6,3 га, расположенного на территории Петровского сельского совета Сватовского района.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

Основанием для обращения в суд стало выявление факта неправомерного предоставления в октябре 2019 земли в собственность гражданину Российской Федерации. Указанное решение органа местного самоуправления противоречило требованиям действующего законодательства Украины, поскольку сельхозземли не могут передаваться в собственность иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и иностранным государствам.

Луганский окружной административный суд удовлетворил исковое заявление местной прокуратуры, признал противоправным и отменил указанное решение сельского совета.