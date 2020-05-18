В России медведь посреди улицы напал на мужчину: опубликовано жуткое видео

В России медведь прямо среди большого города напал на прохожего.

Об этом сообщает Baza в Telegram.

На видео с камер показали – нападение на мужчину в российском городе Ярославле.

Голодное животное вышло на улицы города и бросилось на первого встречного прохожего, мужчине чудом удалось спастись.

Его от возможной смерти спас случайный водитель. Он стал громко сигналить и кричать, пугая дикое животное.

Раненого мужчину доставили в больницу, а медведь сбежал после инцидента.

Ранее “источник” сообщал, что в подъезде многоквартирного дома во Львове заметили дикое животное – туда прибежала лиса.

Также разрешение посещать парки и зоны отдыха в условиях жесткого карантина только для выгула домашних животных вызвало в Одессепоявление на улицах необычных “зверей”.