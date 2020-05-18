Крым “умирает” без воды: названы главные причины грандиозного провала оккупантов

Попытки оккупационных властей Крыма обеспечить достаточное снабжение водой аннексированного Россией полуострова с помощью опреснения морской воды провалились по техническим причинам.

Об этом сообщил в комментарии “источнику” эксперт по временно оккупированным территориям Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский.

По его словам, возможности обеспечить крымчан питьевой водой для оккупационной “власти” недоступны из-за объективных технических трудностей.

“Проекты опреснения морской воды провалились, потому что на это нужно много электричества. Для того чтобы обеспечить жителей полуострова водой из расчета 16 литров на человека в сутки (это минимальный показатель) в Крыму нужно построить около десяти атомных электростанций, равных по мощности Запорожской АЭС. Таких возможностей у оккупантов просто нет”, – отметил эксперт.

Подача воды с территории Краснодарского края, как это планировалось раньше, также невозможна, поскольку этот регион сам страдает от нехватки воды.

Подробнее о ситуации с обеспечением водой в Крыму и как оккупационные “власти” пытаются решить проблему читайте в материале “источника”: Воды нет, но вы держитесь: засуха в Крыму превращается в реальную угрозу для оккупантов.