Резников: Ежегодно РФ тратит на содержание оккупированного Донбасса около $5 млрд в год

По имеющейся информации, Россия на содержание временно оккупированных районов украинского Донбасса тратит около 5 миллиардов долларов в год.

Об этом рассказал в интервью “Интерфакс-Украине” вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

“По нашей информации, это цифры, понятно, приблизительные – до $1,3 млрд уходит на содержание только гражданской части. В первую очередь, это бюджетники. И около $3,7 млрд – на войну. То есть около $5 млрд в год, по нашей оценке, обходится Кремлю содержание оккупированной территории украинского Донбасса. Это без Крыма. Причем мы точно знаем, что “подопечные” запрашивают, например, деньги на модернизацию телевышек, потому что “слишком сильный сигнал украинского телевидения”. И запрашивают у официальных органов РФ финансирование в рублях”, – сообщил министр.

При этом Алексей Резников намекает, что долго Россия не сможет финансировать Донбасс.

“Для чего империям колонии? Либо выкачивать оттуда какие-то ресурсы, либо какой-то военный потенциал. Крым – это авианосец, только на земле. А какой интерес в Донбассе сегодня? Они его разграбили, они вывезли всё оборудование с заводов. Кроме, как подбрюшье в борьбе и в боязни США, мол “НАТО сейчас придёт и расставит свои войска”, другого интереса у РФ “расшатывать” нас нет. Поэтому, как долго они будут готовы это финансировать, эти $5 млрд при своем нынешнем падении – тоже вопрос. Тут свою бы территорию удержать. Россия – тоже не монолитное государство. Поэтому у нас шанс есть, серьезный, реальный”, – добавил он.