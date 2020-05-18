Ржавые трубы и “ужас” в душе: появился рассказ об условиях лечения коронавируса в Крыму, фото

Журналист показал в каких условиях в аннексированном Россией Крыму борются с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Мужчину госпитализировали в городскую инфекционную больницу Севастополя. Во время пандемии её перевели на специализированный режим работы: в настоящий момент она принимает только пациентов с COVID-19 и с подозрением на инфекцию.

“В приемном отделении инфекционной больницы мне пришлось прождать полтора часа. Других пациентов там не было, но оформление многочисленных бумаг на поступившего больного (притом что часть документов поручили заполнить мне самому) заняло немало времени. Пока готовили мои документы, я стал свидетелем конфликта фельдшера бригады, которая доставила меня в больницу, с врачом приёмного отделения. Сотрудников больницы возмутило, что фельдшер была одета в обычный защитный халат и одноразовую медицинскую маску, в то время как по инструкции за больными с подозрением на коронавирус положено ездить с более серьёзной защитой. На это фельдшер отвечала, что подобные претензии нужно адресовать ее начальству: ей какой дали вызов, на такой она и поехала“, – пишет журналист.

После оформления бумаг его отвели в отделение для пациентов с “неподтвержденным коронавирусом”. В трёхместной палате он оказался один. В течение следующих двух недель к нему никого не подселили, хотя в некоторых соседних помещениях содержались по два-три человека. Вообще, пациентов в отделении было не больше десяти. Всего же в настоящий момент в инфекционной больнице лечится порядка 140 пациентов.

“Больничное отделение 1-a, в которое меня определили, располагается в приземистом двухэтажном здании 1952 года постройки. Судя по состоянию его интерьеров, капитального ремонта эти стены не видели никогда, да и косметические улучшения в последний раз в отделении проводились довольно давно. В палатах с обшарпанным полом, потолком и стенами стоят металлические панцирные кровати и кособокие деревянные тумбочки. В оконных рамах зияют щели, вода в умывальник подается по ржавым трубам, из электрических розеток выпадают вилки, благодаря чему зарядка ноутбука или смартфона превращается в увлекательный квест с непредсказуемым исходом. Разбитая и разрисованная многими поколениями пациентов кафельная плитка в туалетах соседствует с треснувшими унитазами без сидений, протекающими трубами и полусломанными сливными бачками. Состояние пищеблока не вызывает аппетита, а ванная комната, где пациенты могут принять душ, стоя в металлическом поддоне и поливая себя из шланга чуть теплой водой, навевает какие-то уж совсем неприятные мысли”, – пишет он.

Журналист пишет, что в таком плачевном состоянии находятся не все отделения инфекционной больницы. В начале мая в эксплуатацию сдали новый модульный корпус на 42 пациента. В новом корпусе планируют размещать тяжелых больных с подтвержденным диагнозом “коронавирусная инфекция”. В боксах собираются поставить аппараты искусственной вентиляции легких, которые продолжают поступать в Севастополь.

“Я провёл в инфекционной больнице 12 суток, вылечил свое заболевание неясного происхождения, которое в эпикризе обозначили как “острая респираторная инфекция средней тяжести”, и своими глазами увидел, в каких условиях содержатся люди, имевшие неосторожность разболеться в разгар эпидемии коронавируса”, – подытожил он.

Ранее “источник” сообщал, что в сети показали жуткие фото из больницы, находящейся на Киевщине, куда госпитализируют пациентов из города Тараща и окружающих населенных пунктов.