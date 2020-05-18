Правоохранители расследуют факт участия российских снайперов в обстрелах позиций ВСУ на Луганщине

Под процессуальным руководством управления в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области следственным отделом 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях проводится расследование по факту участия в обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины снайперов спецподразделения ФСБ Российской Федерации.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины

Следствие получило видеоматериалы, подтверждающие причастность к преступлению группы снайперов центра специального назначения ФСБ РФ. Устанавливаются полные анкетные данные граждан страны-агрессора для их идентификации и составления сообщения о подозрении, а также дальнейшего привлечения к ответственности.

Проводятся необходимые следственные розыскные действия и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

В рамках уголовного производства, зарегистрированного в феврале 2020 года, устанавливаются обстоятельства гибели военнослужащего ВСУ и получения огнестрельного ранения еще одним украинским военным результате обстрела снайперской группой позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Новотошковское Попаснянского района Луганской области.