В Киеве женщина отметилась наглой кражей и “прославилась”: видео

На Днепровской набережной в столице Украины была замечена наглая воровка, которая среди ночи украла высаженные в вазонах цветы.

Видео с камер наблюдения опубликовано на Facebook-странице сообщества “Киев Оперативный”.

“Очередная барышня, которая решила, что цветы высадили именно для нее и поэтому ночью решила украсть их себе”, – подписаны опубликованные кадры.

Автор поста утверждает, что это уже не первый случай кражи, которую совершила именно эта женщина. По его информации, это уже четвертый эпизод.

Как сообщал “источник”, ранее в Харькове заметили двух злоумышленников, которые ходят по аптекам и воруют всевозможные товары. Их тоже зафиксировал объектив камеры наблюдения.