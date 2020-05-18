В Киеве женщина отметилась наглой кражей и “прославилась”: видео

На Днепровской набережной в столице Украины была замечена наглая воровка, которая среди ночи украла высаженные в вазонах цветы.
Видео с камер наблюдения опубликовано на Facebook-странице сообщества “Киев Оперативный”.
“Очередная барышня, которая решила, что цветы высадили именно для нее и поэтому ночью решила украсть их себе”, – подписаны опубликованные кадры.
Автор поста утверждает, что это уже не первый случай кражи, которую совершила именно эта женщина. По его информации, это уже четвертый эпизод.
Как сообщал “источник”, ранее в Харькове заметили двух злоумышленников, которые ходят по аптекам и воруют всевозможные товары. Их тоже зафиксировал объектив камеры наблюдения.