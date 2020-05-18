Популярная среди украинских зарабитчан страна назвала дату открытия границ

В Польше планируют открыть границы, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, с 15 июня.

Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

“Мы (Польша, – “источник”) также предполагаем, что если ситуация будет развиваться не более быстрыми темпами, чем сейчас, то после 15 июня можно будет открыть границы. Я говорю это с большим запасом”, – сообщила вице-премьер Польши Ядвига Эмильевич, комментируя намерение ряда европейских стран открыть свои границы.

Напомним, Польша закрыла свои границы 13 марта.

Подробнее об украинцах, которые пытаются обеспечить лучшую жизнь своим детям и едут на заработки в Польшу, читайте в материале “источника”: Там совсем другая жизнь: разные судьбы заробитчан – одинаковые причины уехать из Украины.