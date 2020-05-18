Климкин назвал две причины, почему Донбасс до сих пор не вернулся в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский мог оказать на президента РФ Владимира Путина “динамическое давление” в вопросе освобождения Донбасса.

Существует две фундаментальные причины, которые препятствуют движению вперед в переговорном процессе. Такое мнение в интервью ObozTV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его мнению, определенные дипломатические шаги Украина могла предпринять на нормандском саммите в Париже 9 декабря 2019 года. “Если бы эта команда или сам Зеленский реально хотели создать динамическое давление на Путина, что они бы сделали? На парижском саммите в присутствии Меркель и Макрона они бы объявили о повышении нашего присутствия в группе”, – сказал Климкин.

Кроме того, можно было попытаться убедить западных партнеров Украины в необходимости давления на Россию, привлечь в дипломатическую игру президента США Дональда Трампа и временно перемещенных жителей Донбасса, добавил экс-министр.

Он также перечислил причины, почему вопрос оккупированных территорий в Украине не решается.

“Одна – это опасение, что при существующем экономическом коллапсе дальнейшие шаги по реинтеграции, особенно на фоне тотальной российской паспортизации Донбасса, приведут и к коллапсу безопасности государства. Вторая причина – думаю, в России есть много заинтересованных в том, чтобы получать какие-либо преимущества от черной экономики Донбасса. Там постоянно идет борьба за деньги. Если вывозить уголь, металл, это наверняка тоже влияет на российскую позицию”, – сказал Климкин.

Одновременно работают несколько разнородных факторов, которые не дают реально идти вперед, резюмировал бывший глава МИД.