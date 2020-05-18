Должны сосредоточиться на защите людей от бедности: Тимошенко высказалась о приоритетах работы парламента

В парламенте не место лоббистским законам, ибо сегодня следует принимать документы, которые будут защищать людей и экономику страны.

Об этом заявила глава партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов.

Лидер “Батькивщины” отметила, что согласно официальному заключению ООН, в Украине резко увеличился показатель бедности – с 27% до 44%. По данным UNICEF, бедность больше всего бьет по детям – показатель вырос до 51%.

“Мы немедленно требуем принятия пакета законов по защите людей от бедности. Индексация пенсий, осовременивание пенсий, нормальной заработной платы медикам и педагогам. Мне очень жаль, что на последней внеочередной сессии была предпринята попытка проголосовать за то, чтобы забрать последнее из системы государственной помощи у детей и малообеспеченных семей. Куда мы идем, куда мы катимся такими решениями?”, – возмутилась Юлия Тимошенко.

Глава “Батькивщины” убеждена, что нужно действовать немедленно, чтобы спасти людей и страну от бедности.

“Международные организации говорят, что наша страна беднее, чем любая страна в мире. И это не COVID должен в этом, а виноват хаос и отсутствие политики в государстве. Деньги могут быть зачислены в бюджет, в частности, от “Нафтогаза”, через который, по данным материалов ВСК, бюджет недополучил 72 млрд гривен. Но нужно, чтобы власть была заинтересована в том, чтобы выплатить деньги людям, а не продолжать удовлетворять коррупционные схемы чиновников”, – подчеркнула Юлия Тимошенко.