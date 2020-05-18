В Лисичанске из-за нарушения ПДД травмировалась велосипедистка

15 мая, около 14 часов, в Лисичанске произошло ДТП с участием велосипедистки.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Так, на служебный планшет патрульных поступило сообщение от гражданки, которая сообщила о том, что водитель автомобиля “Kia”, в районе перекрестка ул. Менделеева и ул. Гетманской, совершил наезд на велосипедистку.

Патрульные ограничили доступ посторонних лиц к месту происшествия и регулировали дорожное движение до приезда следственно-оперативной группы.

Пострадавшую с черепно-мозговой травмой и переломом ноги, врачи госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы.

По предварительной правовой квалификации водителю грозит ответственность по ч. 1 ст. 286 УК Украины.