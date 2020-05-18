Настя Каменских поделилась секретом семейного счастья и мирной жизни на карантине

Выпустив романтический клип, созданный из архивных фото с Потапом, Настя Каменских рассказала, как им с мужем удается беречь любовь и мир даже на карантине.

“Знаете, карантин нужно рассматривать как возможность быть рядом и дарить друг другу тепло, заботу, любовь. Цените эти моменты. У меня в одном недавнем интервью спросили, как паре в отношениях правильно выходить из каких-то острых ситуаций, которые могут возникнуть из-за карантина. Считаю, что они не должны возникать в принципе. Потому что лучше сразу обсуждать моменты, которые беспокоят, пока это не превратилось в нечто большее”, – заявила певица в интервью Viva!

Фото: instagram.com/kamenskux

Секрет счастливых отношений Каменских видит в том, чтобы просто любить, но не растворяться в этой любви без остатка.

“Считаю, что для счастливых отношений очень важна гармония с самим собой у каждого из партнеров. Важно уважать и любить своего партнера, но также важно любить себя и быть уверенным в себе. В отношениях не нужно соревноваться и выяснять, кто круче. Мы с Лешей — единое целое, у нас будто одно сердце на двоих, оно бьется в унисон. Это залог здоровых и крепких отношений, – сказала она. – Рецепт счастья очень прост: дарите любовь и уют, женское тепло и заботу. Мужчине нужна любящая, заботливая женщина, которая не забывает о своих целях в жизни и достигает их. Надо любить, но не растворяться в отношениях. Стоит помнить и о своих желаниях в жизни. Надо так: чтобы котлетки были вкусными, а вы были готовы выйти на красную дорожку. Мужчину вы ничем не удержите кроме себя самой: ни контролем его личного пространства, ни установками. Он может любить ваших детей, вы можете иметь общий дом или бизнес, но только любовь и взаимоуважение сделают вашу семью действительно крепкой”.

8 мая украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отметил свой 39-й день рождения. Настя Каменских устроила любимому мужу сюрприз, организовав вечеринку в стиле диско.

Несколькими днями ранее свой 33-й день рождения отпраздновала и Настя Каменских. Этот день певица провела дома, поскольку в стране продолжается карантин. Несколько снимков с домашнего празднования NK опубликовала на личной странице в Instagram.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.