В Украине могут отложить запуск общественного транспорта в 8 областях: тревожные данные

В Украине сразу в восьми областях ситуация с коронавирусом не соответствует критериям, выполнение которых позволило бы запустить там общественный транспорт.

Такое заявление во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, в этих областях проводится мало тестирований, но ситуацию изменить там можно в течение недели. При этом Степанов не стал называть название областей. Если судить по последним данным правительства, то наихудшей ситуация остается в Черновицкой, Киевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Закарпатской областях.

В свою очередь сам Зеленский заявил, что местные власти должны самостоятельно решать вопросы с возобновлением работы транспорта.

“Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности”, – уточнил он.

Напомним, что в Киеве, как и по всей Украине, с 22 мая начинается новый этап ослабления мер карантина.