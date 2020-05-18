Ждать ли летом в Украине 40-градусной жары: синоптики рассказали об “аномалиях”

Несмотря на прошедшую аномально теплую зиму климатологи не прогнозируют в Украине этим летом температурных рекордов.

В комментариях “источнику” специалисты отметили, что на протяжении всего летнего сезона будут наблюдаться температурные качели.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазиры Мартазиновой, в это время погоду определяет очень активна атмосферная циркуляция, которая происходит на больших высотах.

“Особых аномалий летом мы не ожидаем, но сами видите, что температуры сейчас неустойчивы: неделя прохладная, неделя теплая. Так будет и все лето”, – заметила климатолог.

Специалисты не прогнозируют таких температурных рекордов будущим летом, какие фиксировались, например, прошлой зимой.

“На протяжении сезона у нас могут быть периоды очень жаркой погоды, когда температура воздуха будет превышать 30, а местами и 35 градусов тепла. Но могут быть и прохладные периоды”, – сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

При этом климатолог заметила, что Азорский антициклон, который будет обуславливать погоду этим летом в Украине, является областью высокого давления, поэтому резкие смены погоды будут происходить не так часто, как в мае.

Подробнее о том, какие еще погодные сюрпризы принесет Украине лето читайте в материале “источника”: День в майке, день в фуфайке: климатологи рассказали о погоде на лето.