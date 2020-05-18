В России такси снесло женщину с детьми на тротуаре: жуткий момент попал на видео

18 мая в Санкт-Петербурге произошла авария с участием трех автомобилей, после чего один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил насмерть мать двоих детей.

Как пишут местные СМИ, дети в момент аварии были возле мамы, но им повезло и они не получили травм.

Как говорят очевидцы событий, на пересечении Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы столкнулись автобус и две машины. Такси выбросило на тротуар, где оно снесло столб и женщину.

Неравнодушные граждане отнесли малышей от места аварии и вызвали скорую, но женщина скончалась на месте.

На место страшной аварии прибыли около десяти экипажей полицейских и экстренные службы города, движение тут перекрыли.

Напомним, что в Киеве патрульные полицейские попали в серьезное ДТП с такси Uber на перекрестке.