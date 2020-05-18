Кого украинцы считают лучшим президентом в истории, а кого худшим: данные социологов

Пятая часть граждан Украины считают лучшим президентом страны в истории Леонида Кучму, он возглавляет соответствующий рейтинг.

Об этом сообщается в социологическом исследовании группы “Рейтинг”, посвященному годовщине президентства Владимира Зеленского.

Так, отмечается, что кандидатуру Кучмы поддержали 20% опрошенных украинцев.

На втором месте по эффективности на посту главы государства оказался действующий президент Владимир Зеленский – у него 16% голосов.

На третьем месте в рейтинге первый президент Леонид Кравчук с 13% поддержки, четвертом – пятый президент Украины Петр Порошенко – 12% голосов.

Далее идут президент-беглец Виктор Янукович с 9% поддержки и Виктор Ющенко – 6%. Еще 10% не назвали никого.

Аналитики группы отметили, что в основном за Зеленского отдавали свои голоса молодые респонденты, в то время как за Кравчука – более возрастные. По регионам: жители юго-восточных областей поддерживали Леонида Кучму и Виктора Януковича, жители центральной части страны – Петра Порошенко.

Как сообщал “источник”, ранее в эфире политического шоу эксперты и политики подвели итог первой годовщине президентства Владимира Зеленского.