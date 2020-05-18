Ольга Сумская рассказала, как режиссеры хотели лишить ее “украинских бровей”

Ольга Сумская поделилась с поклонниками архивными снимками времен, когда она только начинала сниматься в кино. 53-летняя актриса вспомнила, как ссорилась с гримерами и режиссерами из-за своих густых бровей.

Фото: instagram.com/olgasumska

“Сегодня такие брови в тренде. А когда-то все режиссеры на киностудии Довженко хотели мне их выщипать, потому что это, якобы, слишком по-украински, – написала звезда в Инстаграм. – Когда приходила на кинопробы, гримеры мне их зарисовывали или предлагали сразу убрать. Я сопротивлялась и вызывала негатив…”

Фото: instagram.com/olgasumska

Сумская также рассказала о неудачных пробах, которые едва не подкосили ее веру в себя.

“На фото в историческом костюме как раз фотопробы на роль в фильме Накануне Николая Мащенко. Мне 17 лет, пробы проходили в несколько этапов, но утвердили российскую артистку… Как я переживала. Плакала, потому что очень хотела сняться у Мащенко. Моя мама даже письмо ему написала, как вы могли, мол, не оценить моего ребенка!”

Фото: instagram.com/olgasumska

Своим поклонникам Ольга посоветовала не опускать рук после первых неудач. “Кастингов еще может быть очень много, но нужно всегда верить в себя, и твоя роль тебя найдет! – написала она. – Нужно только, чтобы карантин закончился”.