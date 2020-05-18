Ольга Сумская рассказала, как режиссеры хотели лишить ее “украинских бровей”

Ольга Сумская поделилась с поклонниками архивными снимками времен, когда она только начинала сниматься в кино. 53-летняя актриса вспомнила, как ссорилась с гримерами и режиссерами из-за своих густых бровей.
“Сегодня такие брови в тренде. А когда-то все режиссеры на киностудии Довженко хотели мне их выщипать, потому что это, якобы, слишком по-украински, – написала звезда в Инстаграм. – Когда приходила на кинопробы, гримеры мне их зарисовывали или предлагали сразу убрать. Я сопротивлялась и вызывала негатив…”
Сумская также рассказала о неудачных пробах, которые едва не подкосили ее веру в себя.
“На фото в историческом костюме как раз фотопробы на роль в фильме Накануне Николая Мащенко. Мне 17 лет, пробы проходили в несколько этапов, но утвердили российскую артистку… Как я переживала. Плакала, потому что очень хотела сняться у Мащенко. Моя мама даже письмо ему написала, как вы могли, мол, не оценить моего ребенка!”
Своим поклонникам Ольга посоветовала не опускать рук после первых неудач. “Кастингов еще может быть очень много, но нужно всегда верить в себя, и твоя роль тебя найдет! – написала она. – Нужно только, чтобы карантин закончился”.
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