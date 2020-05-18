Угроза не отступает: полное видео брифинга Кличко о ситуации с коронавирусом

18 мая состоялся традиционный брифинг мэра Киева Виталия Кличко, во время которого он ознакомил горожан с ситуацией с коронавирусом в столице.
Смотрите на “источнике” полное видео брифинга мэра украинской столицы.
По словам Кличко, в Киеве подтвердили 2321 случай COVID-19.
Среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили инфекцию, оказались: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 11 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет, а также четверо детей (две девочки 5-ти и 15-ти лет, два мальчика 9-ти лет).
https://www.youtube.com/watch?v=L8ci92VFIPM
Традиционно во время брифинга Кличко озвучивает свежие данные по числу зараженных смертельным вирусом, а также рассказывает о том, какие ограничительные меры в городе продолжают действовать, а какие будут смягчены.
Отметим, что за сутки, 17 мая, в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения смертельным коронавирусом.
Как сообщал “источник”, ранее ученые при помощи компьютерного моделирования проанализировали эффективность различных лекарственных препаратов против коронавируса COVID-19.