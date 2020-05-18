Пир во время чумы: Кличко жестко отреагировал на ночные вечеринки в Киеве

Киевский мэр Виталий Кличко попросил полицию провести проверку всех ночных клубов столицы, которые вопреки мерам карантина устраивали вечеринки в минувшие выходные.

Об этом столичный голова заявил во время брифинга 18 мая.

“Хотел бы отметить, я видел в выходные в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей – это какой-то пир во время чумы! Городские власти не позволяли открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь к полиции – проверить такие заведения. Должна быть строгая ответственность для их владельцев!” – сказал он.

Также Кличко обратился к людям, которые посещают такие мероприятия. По его словам, они наверняка не будут такими веселыми, когда попаду в инфекционное отделение больницы.

Ранее “источник” сообщал, что также ночные клубы в выходные работали и в Одессе.