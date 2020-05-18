Нужно дать людям возможность работать: Тимошенко призвала запустить общественный транспорт

Власть должна предоставить возможность гражданам работать и пользоваться услугами общественного транспорта.

Об этом заявила глава партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко во время брифинга в парламенте.

“Верховная Рада по сути выходит из карантинного режима. Снимаются ограничения на проведение заседаний. Но почему для Верховной Рады, которая принимает лоббистские законы, почти сняли карантин, а для страны он продолжается? Люди не могут общественным транспортом добраться до работы, не могут нормально жить, работать, зарабатывать для своих семей деньги”, – возмутилась Тимошенко.

Лидер партии отметила, что команда “Батькивщины” обратилась к властям с требованием сделать все возможное, чтобы люди имели возможность вернуться к работе в обычном режиме.

“Если Верховная Рада вышла из карантина и работает в обычном режиме, вопреки постановлению правительства, то безусловно надо также ускоренно дать возможность людям нормально работать и передвигаться. Мы будем настаивать на этом, потому что это превращается в абсурд. Когда рестораны депутатов работают, а любые заведения, принадлежащие малым предпринимателям, – нет. Когда Верховная Рада работает на полную мощность, а всем остальным это запрещено делать. Двойные стандарты нужно прекращать!”, – подчеркнула Юлия Тимошенко.