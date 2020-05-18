Болеет много женщин: статистика по коронавирусу в Киеве на 18 мая

За сутки, по данным на понедельник, 18 мая, в Киеве обнаружили 41 новый случай инфицирования коронавирусом, причем большая часть из них – женщины и пятеро медиков.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, в столице уже зафиксирован 2321 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Кто заболел?

26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет

11 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет

2 девочки в возрасте 5 и 15 лет и 2 мальчика, которым по 9 лет.

Кто лидирует?

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 11 больных. В Святошинском – 9 и по 6 случаев в Деснянском и Оболонском районах столицы.

Ранее “источник” сообщал, что коронавирус прекратил атаки на четыре области в Украине.