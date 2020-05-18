МККК передал гуманитарный груз медикам в Станице Луганской

Медики в Станице Луганской получили очередной груз от Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Об этом сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация.

Гуманитарная миссия передала районной больнице 50 функциональных механических кроватей на колесах, 50 прикроватных тумб, 2 шкафа медицинских для хранения лекарств, 6 кушеток медицинских для хирургического отделения.



В тот же день МККК передал 3000 защитных масок для медработников первичного звена медицины Станично-Луганского района в рамках поддержки медицинских учреждений в противодействии пандемии коронавируса.