Украинцев ждет новая порция холода и дождей: синоптик огорчила прогнозом

Во вторник, 19 мая, в Украине снова ожидается дождливая погода. В частности, осадки прогнозируют в западных, северных и центральных областях, а также в Харьковской области.

Об этом 18 мая в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, осадки в Украину принесет атмосферный фронт, который идет с севера. В связи с этим с 19 мая в стране резко похолодает.

При этом на Донбассе, в южных областях и в Днепропетровской области осадков в этот день не ожидается.

“Температура воздуха ближайшей ночью +6 +9 градусов, на севере местами +3 +7 градусов, в южной части +8 +13 градусов. Завтра днем в Украине ожидается +14 +20 градусов, на юге до +22 градусов, на западе +18 +24 градуса, на крайнем севере +9 +13 градусов”, – пишет синоптик.

В Киеве 19 мая днем ожидается до 17 градусов, а ночью – до 7 градусов.

По прогнозу синоптика, тепло в Украину вернется уже с началом новой недели.

Напомним, что летом 2020 года климатологи прогнозируют в Украине перепады температур с похолоданием до +15 градусов.