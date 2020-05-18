Гибнет урожай, люди в ужасе: появился детальный рассказ о водной катастрофе в Крыму

Вопреки заявлениям оккупационных властей о том, что Крым может обойтись без днепровской воды, жители полуострова испытывают большие трудности с обеспечением водой.

Об этом рассказали “источнику” жители разных регионов оккупированного Крыма.

Еще летом прошлого года “спикер” оккупационного “парламента” республики Владимир Константинов заявил, что вода из Украины полуострову не нужна, тем более, что она, по его словам, чем-то загрязнена. В Крыму многие до сих пор помнят это глупое заявление.

“У нас от таких слов охренели даже самые безнадежные российские патриоты. Воду из-под крана не пьем – только покупную. Рис, дыни, арбузы и ягоды в прежних объемах выращивать не можем. Молочный скот идет под нож. Может, Константинову днепровская вода не нужна. Всем остальным – нужна”, – утверждает жительница пгт Первомайское Галина Афанасьевна.

По сравнению с регионами на севере и востоке полуострова, обстановка в Первомайском районе, расположенном в самом центре Крыма, остается относительно стабильной. Местные жители для покрытия бытовых потребностей используют воду из грунтовых скважин.

Хуже ситуация в сельском хозяйстве. Полив полей в Первомайском, а также в Джанкойском и Красногвардейском районах, держится исключительно на природных осадках.

“Дожди, которые недавно прошли, частично спасли яровые посевы пшеницы и ячменя. С озимыми – все хуже. Бесснежная зима и сухие ветра ранней весной привели к тому, что озимые взошли только сантиметров на 15-20 и выбросили колос. Если мы летом с гектара соберем 20-22 центнеров, уже будет хорошо, хотя изначально настрой был на 27-30 центнеров”, – рассказал “источнику” фермер из Красногвардейского района Дмитрий В.

Подробнее о ситуации с обеспечением водой в Крыму и как оккупационные “власти” пытаются решить проблему читайте в материале “источника”: Воды нет, но вы держитесь: засуха в Крыму превращается в реальную угрозу для оккупантов