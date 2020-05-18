Введут ли в Украине паспорта здоровья из-за коронавируса: в МИД дали четкий ответ

В международном сообществе обсуждают идею введения паспорта здоровья для туристов, однако в Украине аналогичных проектов пока не готовили.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

Он уточнил, что вместо паспорта здоровья в ближайшее время в отдельных странах могут обязать туристов при въезде показывать справку о прохождении теста ПЦР, где будет указано, что человек здоров. Также после путешествий будут рекомендовать самоизоляцию дома.

“У нас в Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы. Из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. И потом, по возвращении домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест“, – заявил министр.

По словам представителя правительства, после карантина будет согласовано оптимальное решение, которое позволит контролировать туристическую отрасль для предупреждения вспышек COVID-19 комфортно для людей.

“Все это, на самом деле, идет в бюрократию. Но это все успокоится, выйдет в свою колею и будут найдены какие-то форматы наименее болезненной жизни в условиях пандемии коронавируса”, – заметил Николай Кулеба.

Как сообщал “источник”, в Европейском союзе заявили о планах “спасать туризм” с помощью создания единого документа для туристической отрасли под названием COVID-паспорт.