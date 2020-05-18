Коронавирус прекратил атаки на четыре области в Украине: кому повезло, карта

За последние сутки, по данным на понедельник, 18 мая, новых случаев заражения коронавирусом в Украине не было обнаружено в четырех областях – Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения в Facebook.

Так, за прошедшие сутки в Украине подтверждено 325 новых случаев COVID-19.

При этом, с начала пандемии коронавируса в Украине Общее число заразившихся достигло 18 616 человек. В частности, наибольшее количество заболевших зафиксировано за последний день во Львовской области (47 человек).

С начала эпидемии от осложнений коронавируса умерли 535 человек (21 летальный случай за сутки). К настоящему моменту удалось излечиться от СOVID-19 5276 украинцев. За сутки выздоровели еще 160 человек.

В то же время, общее количество зараженных коронавирусом медработников достигло отметки в 3650, из них 27 умерли, преодолеть болезнь удалось 1355 медработникам.

Как сообщал “источник”, ранее украинские ученые спрогнозировали, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.