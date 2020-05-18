Кличко назвал дату запуска метро и общественного транспорта в Киеве

С 22 мая в Киеве общественный транспорт будет работать в нормальном режиме, о чем 18 мая во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам градоначальника, Киев как и другие города готов к новому этапу ослабления карантина.

“Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта”, – сказал он во время брифинга.

Также Кличко отметил, что столица готова с 25 мая возобновить и работу метро.

“Мы ждем соответствующее решение правительства”, – уточнил он.

Отметим, что за сутки, 17 мая, в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения смертельным коронавирусом. В столице за сутки подтвердили 41 новый случай заражения.