“Кто хозяин и начальник, а кто подчиненный – там очевидно”: Резников рассказал, как россияне характеризуют ОРДЛО в Минске

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников отмечает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей не являются субъектами переговоров, что подтверждает и признает своим отношением к ним и Российская Федерация.

Об этом он рассказал в интервью “Интерфакс-Украина”

“Я вам скажу, они (ОРДЛО – ИФ) настолько не субъектные, что даже страна-агрессор не признает никакой их субъектности. Представители Российской Федерации даже в Минском процессе называют своих” приглашенных “по названиям двух городов: говорят” Донецк “и” Луганск “. Все. Хотя в самом Минском тексте написано” представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей “, – сказал министр.

Резников сообщил, что во время бесед с российскими представителями на переговорах в кулуарах неоднократно слышал от них выражение “наши подопечные».

“То есть они относятся к представителям ОРДЛО как к своим подопечным, причем с пренебрежением. Кто хозяин и начальник, а кто подчиненный – там очевидно”, – отметил он.