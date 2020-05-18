Утро начинается не с кофе: сеть взбудоражили фото и видео огромных очередей в транспорт в Киеве

После частичного возобновления работы общественного транспорта в Киеве на остановках образовываются гигантские очереди.

Соответствующие фото и видео были опубликованы в понедельник, 18 мая, в соцсетях.

Как свидетельствует снимок с улицы Милославской, где расположена конечная остановка автобуса 114 маршрута, чтобы воспользоваться общественным транспортом нужно длительное время провести в очереди, которая растянулась более чем на сотню метров.

“Утро карантинного понедельника начинается не с кофе”, – иронически подписан снимок на Facebook-странице Типичный Киев.

Не лучше ситуация и возле станции метро Черниговская, где находится конечная 118 маршрута.

В сети ужасаются опубликованным кадрам и удивляются отсутствию возмущения у пассажиров.

“Та нормально. Их же устраивает. Никто не митингует”, – пишут комментаторы.

Как сообщал “источник”, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что общественный транспорт в столице может полноценно начать работать с 22 мая.