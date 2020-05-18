“Кинули” с деньгами и защитой: медики “скорой” в Харькове устроили бунт, видео

В Харькове сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф вышли на акцию протеста, требуя выплатить им обещанные 300 % надбавки за работу с коронавирусом.

Об этом сообщили в Telegram-канале сообщества харьковских журналистов Веха, опубликовав видео с места проведения акции.

Как объяснил директор центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, 300% надбавки к зарплате получат только те, кто работал с подтвержденными случаями COVID19. По состоянию на 18 мая всего 244 харьковских медика получили такие выплаты.

К акции протеста присоединились только те медицинские работники, у которых сегодня выходной. Бригады скорой помощи не прекратили работать.

Как сообщал “источник”, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам областных администраций лишением должностей в случае не выплаты надбавок к зарплатам медиков в связи с коронавирусом.