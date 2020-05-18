С понедельника, 18 мая, в Украине вступает в силу постановление правительства №341 о государственном регулировании цен на социально значимые товары и товары противоэпидемического назначения.

“источник” рассказывает детальнее, на какие товары будут регулировать цены и что грозит нарушителям.

Как будут регулировать

Согласно заявлению, регулировать цены планируют до конца карантина. Механизм такой регулировки будет заключаться в декларировании изменения розничных цен, если они начнут расти. Планы по изменению цены продавцы должны будут вносить на официальный сайт Госпродпотребслужбы с помощью электронной подписи. Сведения будут вноситься в Реестр розничных цен, который будет доступен для ознакомления.

Когда и на что необходимо декларировать изменение цен

Как утверждают в службе, постановление действует исключительно на розничные цены, на обозначенную группу товаров без предупреждения их разрешается повышать максимум на 5%.

В список попали:

– лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты и т. п);

– из продуктовой группы: крупа гречневая, сахар песок, мука пшеничная (высший сорт), макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные С1, птица (тушка куриная), вода без газа, масло сливочное (72,5% жирности).

В постановлении указано, что задекларированные цены разрешается повышать в определенные сроки: повышение цены на 15% – 30 дней; 10% – 14 дней; 5% – 3 дня.

В случае применения скидок продавцы не обязаны декларировать изменение цены.

Какие наказания

За нарушение перечисленных условий будут применять санкции по ст. 20 закона Украины “О ценах и ценообразовании”, также на нарушителей будут воздействовать путем наложения штрафов по ст.1652 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал “источник”, 22 апреля Кабинет министров установил на период карантина обязательное декларирование цен на отдельные продукты питания и медицинские товары.