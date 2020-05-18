В МИД объяснили, почему провалилась идея с Консультативным советом

Так называемый Консультативный совет с боевиками ОРДЛО в рамках ТКГ на переговорах в Минске не был создан из-за отсутствия консенсуса между сторонами переговоров

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина, передает “ДС“.

Так, Кулеба опроверг информацию о том, что идею создания Консультативного совета при ТКГ “зарубила” Германия.

“Правда заключается в том, что не был достигнут консенсус со всеми участниками процесса по поводу Консультативного совета”, – заявил он.

Напомним, ранее СМИ опубликовали протокол решения Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Согласно документу, сторонами были подписаны договоренности о создании органа, “которым зафиксирована субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ”. Иными словами, фактически Украина будет вести прямые переговоры с боевиками самопровозглашенных “Л-ДНР”.



В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что новосозданный орган якобы не свидетельствует о начале прямых переговоров с фейковыми республиками.