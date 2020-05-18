В Минздраве сделали важное заявление об открытии пляжей в Украине во время пандемии

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что посещение пляжей не повредит украинцам во время пандемии коронавируса.

Открытие пляжного сезона он прокомментировал на брифинге в понедельник, 18 мая.

По словам Ляшко, специалисты Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАМН подтвердили, что морская соль совместно с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. Кроме того, по мнению ученых, заразиться COVID-19 довольно сложно также и в пресной воде. Это возможно только при близком контакте с зараженным.

“Поэтому пляжный сезон в Украине будет открыт”, – сообщил он.

При этом Виктор Ляшко озвучил рекомендации для посещения пляжей, в частности:

не посещать пляжи людям с группы риска: люди старше 60 лет и люди с хроническими болезнями;

соблюдать безопасную дистанцию, не меньше 2 метров;

использовать маски для лица;

соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, чихать и кашлять в одноразовую салфетку.

Как сообщал “источник”, в поселке Кирилловка (Запорожская область), расположенном на побережье Азовского моря, с 11 мая в связи с ослаблением карантинных мер официально открылись пляжи и появились первые отдыхающие.