Резников констатировал, что жители ОРДЛО не смогут сразу же после открытия КПВВ забрать пенсию

Решение об открытии КПВВ на Донбассе командование ООС будет принимать, руководствуясь безопасностью населения и вверенных ему военнослужащих.

Об этом «Новостям Донбасса» заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он отметил, что из-за невозможности пересечь КПВВ у людей, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса, накапливаются пенсионные и прочие выплаты. При этом, констатирует министр, жители ОРДЛО не смогут сразу пересечь линию соприкосновения и получить свои выплаты.

«А те, которые пересекут линию разграничения, попадут в “Ощадбанк”, а в “Ощадбанке” не будет столько наличных денег, чтобы им все выдать. Это невозможно», — заявил он.

Резников отметил, что МинВОТ взаимодействует с Минсоцполитики, Пенсионным фондом, Службой безопасности, Госпогранслужбой и другими ведомствам, чтобы наладить систему пропуска и выплат.

«Например, пенсионеры. Они все имеют электронное удостоверение. Они получат смс и тогда в порядке, алфавитном или возрастном, записываются, сообщая, когда хотят пересечь КПВВ, посетить “Ощадбанк”, социальные службы», — сообщил министр.