Спасают ли перчатки от коронавируса: Комаровский дал четкий ответ, видео

Медицинские перчатки не способны защитить человека от коронавируса, так как он передается воздушно-капельным путем.

Об этом на своем You-Tube-канале рассказал доктор и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, изначально перчатки нужны для того, чтобы защитить руки человека, который контактирует с кровью или выделениями другого человека. Именно поэтому их нужно носить медикам, а не рядовым гражданам в повседневной жизни.

“Смысл перчаток для рядового человека, который вышел в магазин, вообще непонятен!” – уточнил врач.

При этом Комаровский добавил, что если на кожу рук или на перчатки попал вирус, а потом человек случайно дотронется до слизистых оболочек, то в таком случае произойдет заражение.

Напомним, что ранее Комаровский предложил поселить пожилых людей в пустующие отели, а детей отправить на учебу в школы и университеты.