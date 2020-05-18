В Попаснянском районе найден схрон с оружием

В рамках проведения мероприятий по выявлению и блокированию распространения на подконтрольной территории средств диверсии, оперативные сотрудники Луганского пограничного отряда выявили очередной тайник приспешников НВФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Фото: ГПСУ

16 мая, выполняя поручение следователя в соответствии с постановлением суда в рамках уголовного производства, оперативники Луганского отряда совместно со следователями и сотрудниками Попаснянского отдела полиции провели санкционированный обыск здания в пгт Камышеваха неподалеку линии разграничения на Луганщине.

Впоследствии из помещения дома правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, РГД-5 и два корпуса РПГ-22.

Накануне оперативники установили, что по адресу проведения обысков проживает гражданин, которые в 2014 году приютил и в дальнейшем проживал с соратниками НВФ, которые и оставили ему опасные «подарки». Также правоохранители установили, что владелец «товара» пытался подзаработать на продаже средств диверсии.

Обнаруженные средства военного поражения изъяты компетентными органами для проведения дальнейших следственных действий.