Ограничения для фур не спасли: Киев остановился в огромных пробках, карта

Утром 18 мая Киев оказался скован пробками, несмотря на то, что власти ограничили въезд в город грузовых автомобилей.

Судя по картам сервиса Google Maps, по состоянию на 09:00 практически невозможно добраться с левого берега на правый. На картах видно, что пробки возникли на всех мостах.

Также движение ограничено на Броварском проспекте и бульваре Перова при подъезде к Южному мосту. Кроме того, стоит транспорт и на проспекте Бажана.

К мосту Патона невозможно подъехать из-за пробки на проспекте Соборности, также затор образовался на Дарницком шоссе.

В то же время на Северном мосту и на проспекте Шухевича движение парализовано из-за ДТП.

Напомним, что проезд в общественном транспорте после возобновления его работы подорожает.