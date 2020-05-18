“Слабы в умственном жанре”: известный телеведущий жестко высказался об Усике и Ломаченко

Известный телеведущий Игорь Кондратюк прокомментировал съемки звездных боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме, из-за чего они попали в базу “Миротворца”.

Слова Кондратюка приводит Expres Online.

“Мне будет все равно, если эти ребята перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко – сильны в ринге, но очень слабые в умственном жанре“, – сказал Кондратюк. Телеведущий отметил, что не понимает тех людей, кто видит в этих боксерах кумиров. По его словам, поступки Усика и Ломаченко вне спорта “не стоят и выеденного яйца”, а их слова “не значат ни грамма”.

Ранее “источник” сообщал, что украинская чемпионка шокировала конспирологической версией поступков Усика и Ломаченко.