“Апостроф” организовывает конкурс для студентов

Интернет-издание “источник” организовывает конкурс для студентов, получающих высшее образование по специальностям “Журналистика”, “Философия”, “Экономика”, “Политология” и “Международные отношения” с целью их творческого роста.

Все желающие могут прислать на электронный адрес [email protected] конкурсные работы, подготовленные в соответствии с требованиями конкурса. Срок предоставления работ – до 18 июня. После этого жюри конкурса до 3 июля определит победителей.

Творческие работы должны быть выполнены участниками конкурса самостоятельно, быть новыми, оригинальными, не содержать плагиата и не иметь наград других конкурсов.

Победители конкурса получат вознаграждения и возможность прохождения оплачиваемой стажировки в интернет-издании “источник” в течение 3 месяцев.