В Одессе коронавирус убил директора школы: трагические подробности и фото

В Одессе от осложнений коронавируса на 75-м году жизни скончалась директор общеобразовательной школы №1 Елена Масленко.

Об этом 17 мая в Facebook сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич.

“Горе…ушла из жизни директор первой школы Елена Павловна Масленко. Соболезнования близким, ученикам, друзьям. Очень больно… покойтесь с миром, дорогая коллега”, – отметила чиновница.

В комментариях люди также выразили соболезнования родным и близким директора. Люди отметили профессиональные качества Елены Масленко и поблагодарили ее за то, что она воспитала не одно поколение жителей города.

Напомним, что врачи инфекционной больницы в Одессе неделю пытались спасти заразившегося коронавирусом врача Максима Белинова, однако их попытки оказались безуспешными.