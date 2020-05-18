Количество заражений резко упало: статистика по коронавирусу в Украине на 18 мая

За сутки, 17 мая, в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения смертельным коронавирусом. Общее число зараженных в стране составило 18 616 человек.

Об этом утром 18 мая сообщили в правительстве Украины.

По данным Кабмина, от осложнений вируса в стране скончались 535 человек. Преодолеть смертельный коронавирус смогли 5276 украинцев.

Отметим, что в течение 16 мая в стране подтвердили 433 случая заражения.

Как сообщал “источник”, ранее ученые при помощи компьютерного моделирования проанализировали эффективность различных лекарственных препаратов против коронавируса COVID-19.

Также ученые из США обнаружили антитело, которое блокирует инфекционные свойства коронавируса на 100% за четыре дня. Пока испытания проходили исключительно в лабораториях и разрешения на выпуск вакцины, основанной на этом антителе, компания не получила.