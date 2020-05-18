Грозит ли эпидемия коронавируса госпереворотом в России: политолог озвучил интересный прогноз

Российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал, может ли эпидемия коронавируса в России привести к серьезной перемене конфигурации башен Кремля.

Об этом он сообщил в интервью “источнику”.

По словам Орешкина, пока что “революционной ситуации” не видно ни в Кремле, ни около Кремля.

“Чего-то серьезного, то есть государственного переворота, ожидать не приходится. Сейчас будет много недовольных региональных лидеров. Но у них нет смелости и решимости организовать региональную фронду. Думаю, что каждый губернатор хотел бы какого-то сильного лидера, с которым можно захватить Кремль”, – отметил он.

Политолог подчеркнул, что для реального переворота нужен как минимум раскол в элитах, ведь не народные массы обеспечивают революционную смену режима.

“Когда есть раскол в элитах, тогда, как правило, контр-элита выводит народные массы демонстрировать свою силу. А старая элита должна принять для себя решение – готова она стрелять в этих людей, или не готова”, – подытожил Орешкин.

Читайте детальнее в материале “источника”: Путин оказался слабоват, у него появился серьезный соперник – Дмитрий Орешкин.