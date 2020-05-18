Люди воют не своим голосом: украинка рассказала об ужасах коронавируса для молодых

Коронавирус может давать серьезные осложнения при инфицировании молодых и здоровых людей, о чем рассказала 34-летняя украинка, которая провела почти 50 дней в одной из больниц Италии.

По словам женщины, она с ужасом вспоминает о том времени.

“Это был просто ужас. Ночью, часа в три, у меня галлюцинации начались, температура сорок с половиной держалась около двух часов. Тяжело видеть, как люди нестарые, они кричат, они воют не своим голосом, они сходят с ума”, – сказала Елена.

По ее словам, реаниматологи говорили, что болезнь чрезвычайно коварная и сперва может протекать в легкой форме, а затем внезапно нанести смертельный удар.

К примеру, в США людей, которые были в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ при выписке из больницы провожают аплодисментами, хотя таких выздоровевших крайне малое количество.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что распыление дезинфицирующих средств является неэффективным методом борьбы с коронавирусом.