Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе, много раненых: появились тревожные данные

В воскресенье, 17 мая, боевики ЛДНР на Донбассе устроили огневые провокации против Вооруженных сил Украины (ВСУ), восемь раз нарушив режим прекращения огня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

“Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов. По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Как сообщал “источник”, ранее в Винницкой области попрощались с украинским военным Александром Карпикой, который погиб в результате выстрела снайпера в Луганской области.