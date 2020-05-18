В России толпа силовиков устроила эпичную погоню за спортсменом: видео

В Сочи группа силовиков пыталась задержать мужчину, который вышел на спортивную площадку на территории местного обсерватора.

Судя по опубликованным кадрам, пятеро сотрудников Росгвардии безуспешно начали гнаться за спортсменом, который запросто от них сбежал, а затем проник в само здание обсерватора.

Правоохранители забежали за ним, однако затем покинули здание.

При этом люди из окон действия бегуна встретили громкими аплодисментами. Также люди просили правоохранителей, чтобы они не били мужчину, который, судя по всему, вышел позаниматься спортом во время обсервации.

Напомним, что в России на улицах развесили плакаты к Дню Победы 9 мая, однако на них изображены советские войска, которые отступают вместо того, чтобы идти на Берлин.