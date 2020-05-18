Не разминулись на перекрестке: в Киеве “копы” попали в серьезное ДТП с такси, фото

В Киеве патрульные полицейские попали в серьезное ДТП с такси Uber на перекрестке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает “Киев Оперативный”.

Авария произошла на перекрестке Луговой и Автозаводской, столкнулись патрульный Mitsubishi и такси Chevrolet.

“Судя по камерам, которые уже просмотрели патрульные, водитель такси пытался повернуть на запрещенный сигнал светофора. Однако, не все так однозначно и, скорее всего, вина в этом ДТП будет обоюдной”, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, 17 мая под Киевом автомобиль влетел в дерево, в результате чего погибли люди. Спасатели деблокировали из салона трех человек.

Также на Бориспольской трассе под Киевом произошло серьезное ДТП, в результате которого один из автомобилей загорелся.