Толпы людей и никакой дистанции: появились “горячие” видео из “наплевавшей” на карантин Одессы

В Одессе во всю началась работа ночных клубов, хотя по всей стране по-прежнему действуют меры карантина.

Судя по опубликованным видео в сети, в таких заведениях собираются сотни людей, которые не придерживаются социальной дистанции и не носят защитные маски.

К примеру, в ночном клубе “Park Residence Odessa” прошла полноценная вечеринка 16 мая. Также на выходных без препятствий работал известный ночной клуб “Ибица”, хотя там людей было меньше, чем обычно.

В клубе говорят, что столик можно заказать на шесть человек, хотя по нормам карантина собираться за столом в кафе можно не более, чем четверым людям.

Как пишут местные СМИ, в клубах разрешают собираться и большими компаниями.

Напомним, что в киевском ночном клубе “Queen” решили нарушить правила карантина и устроили пышную вечеринку.