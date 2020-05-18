В Канаде самолет рухнул на жилой дом: жуткий момент попал на видео

В воскресенье, 17 мая, во время демонстрационного тура по стране в районе города Камлупс (Канада) разбился учебно-тренировочный самолет Canadair CT-114 Tutor пилотажной группы Snowbirds.

Об этом говорится на странице Военно-воздушных сил (ВВС) Канады в Twitter.

В результате крушения один из членов экипажа погиб, а другой госпитализирован с серьезными травмами. Жизни пострадавшего угрозы нет.

Уточняется, что в результате полученных травм на месте погибла капитан Дженн Кейси, работавшая журналистом. Она в 2014 году вступила в ряды Вооруженных сил, а два года назад присоединилась к ВВС Канады.

На кадрах, обнародованных в сети, зафиксировано, как воздушное судно быстро набирает высоту, а затем начинает стремительно падать. Обстоятельства авиакатастрофы уточняются.

Как сообщал “источник”, ранее в Китае на город упал военный самолет, люди в панике бежали с места ЧП.